بمليار و278 مليون جنيه.. دفاع النواب توافق على موازنة الإنتاج الحربي وهيئاتها

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اليوم، برئاسة اللواء كمال عامر، على موازنة وزارة الإنتاج الحربي للعام المالي 2020/2021 والقطاعات التابعة لها، وبلغ إجمالي موازنات الجهات التابعة للوزراة في مشروع الموازنة نحو مليار و278 مليونا و500 ألف جنيه، مقابل مليار و42 مليونا و400 ألف جنيه في العام المالي السابق 2019 / 2020، بزيادة قدرها 236 مليون جنيه.

وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنّ موازنة ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بلغت نحو 158 مليونا و700 ألف جنيه، وبلغت موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي نحو 975 مليونا و500 ألف حنيه، وموازنة قطاع التدريب 128 مليونا و700 ألف جنيه، وبلغت موازنة قطاع الميادين المركزية 15 مليونا و600 ألف جنيه.

وأوضح أنّ اللجنة أوصت خلال اجتماعها اليوم بحضور ممثلي الإنتاج الحربي ووزارتي التخطيط والمالية، بتلبية وزارة التخطيط، للمطالب الأساسية والعاجلة لوزارة الإنتاج الحربي في حدود المتاح، كما أوصت في المقابل وزارة الإنتاج الحربي بترشيد الاستخدمات قدر المتاح.