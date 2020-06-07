ضبط 1.5 مليون كمامة وواق طبي داخل مصنع غير مرخص بالقليوبية

ضبطت مديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع شرطة المسطحات مصنع بدون ترخيص وبداخله 1.5 مليون كمامة وواق طبي مجهولة المصدر في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

حيث قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات باستهداف مصنع غير مرخص للمستلزمات الطبية، بدائرة قسم شرطة العبور لقيامه بتصنيع وإنتاج الكمامات الطبية باستخدام خامات مجهولة المصدر وتم ضبط المدير المسؤول وضبط بداخل المصنع 1.5 مليون كمامة وواقي طبي مصنعة من مواد مجهولة المصدر.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.