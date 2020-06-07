روسيا تقيم نصبا تذكارية لأبطال "الجيش الأبيض"

انضم طبيب الأطفال ليونيد روشال، المعروف في كل العالم، إلى قوام اللجنة التي ستختار أفضل نماذج للنصب التذكارية للأطباء الروس الأبطال الذين كافحوا ضد كوفيد-19.

وطرح المبادرة الخاصة، بإقامة نصب تذكاري للأطباء الأبطال في عدة مدن روسية، رجل الأعمال الروسي المعروف رئيس مركز دعم الفنون في سان بطرسبورج أليكسي سيرجينكو، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وتقرر اختيار نموذج النصب، من خلال مسابقة مفتوحة، وفي مايو الماضي انتهى تقديم الطلبات للمشاركة فيها حيث تم تقديم 337 طلبا من جميع أنحاء روسيا وبعض الدول الأجنبية من موسكو، وبطرسبورغ، وبيرم، ويكاترينبورغ، وبلغراد، وهلسنكي، وريغا، ومن جزيرة رودس.

ويشارك في المسابقة، الكثير من النحاتين المحترفين وكذلك هواة من مختلف الأعمار، وأصغر مشارك في المسابقة لا يتجاوز عمره 10 سنوات.

ومن خلال التصويت الشعبي عبر الإنترنت، تم تحديد أفضل 10 أعمال، ويجب على أصحابها، بلورة أفكارهم بشكل كامل قبل حلول 19 يونيو.

وستعلن لجنة تحكيم، تضم مجموعة من 7 شخصيات معروفة في مجال الفن والثقافة والطب، في 21 يونيو، أفضل 5 أعمال، وسيحصل كل من أصحابها على جائزة بقيمة مئة ألف روبل.

بعد ذلك سيتم تحديد المدن التي ستنصب فيها هذه التماثيل، وسيتم افتتاح أول نصب في 5 أكتوبر 2020 وهو اليوم الدولي للأطباء.