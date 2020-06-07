رئيس "اقتصادية النواب" يهاجم ممثلي التموين: هنا مش نزهة وتيجوا مذاكرين

شن المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، هجوما حادا على ممثلي وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع اللجنة اليوم؛ لمناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية وقطاع الحماية الاجتماعية بوزارة التموين للسنة المالية 2020 - 2021، بسبب حالة التخبط التي ظهرت عليهم في أثناء الاجتماع.

ووجه سمير، خلال اجتماع اللجنة، حديثه لممثلي التموين قائلا: "زيارة البرلمان ليست نُزهة، وكل جنيه هيتوافق عليه في مشروع الموازنة هنتسأل عليه يوم القيامة، والمصريين هيقتصوا مننا وهيسألونا عن الفلوس دي.. تيجوا مذاكرين بعد إذنكم".

جاء ذلك بعد أن تحدثت أمل جاد الرب رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بوزارة التموين والتجارة الداخلية، في بداية الاجتماع، عن أن موازنة قطاع الحماية الاجتماعية بوزارة التموين خلال السنة المالية الحالية بلغت مليونين و635 ألف جنيه، وعادت في نهاية الاجتماع؛ لتؤكد عدم صحة الأرقام التي ذكرتها عن موازنة 2019 - 2020، ما أثار استياء رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان.