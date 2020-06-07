عربية النواب: إعلان القاهرة يؤكد حكمة الرئيس السيسي ويحقق الأمن

قال أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إنّ بنود إعلان القاهرة بشأن الأزمة الليبية، الصادر عقب لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، وعقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، بشأن الوضع في ليبيا، يحفظ الأمن والاستقرار داخل الأراضي الليبية.

وناشد أباظة، في بيان عنه اليوم، الأطراف والقوى السياسية الليبية الالتزام التام بما جاء في الإعلان، لأنه يكفل تحقيق وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام الجهود، ويضمن وقف نزيف دماء الليبين ويتماشى مع المبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكدا ضرورة التزام الأطراف كافة بوقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 6 غدا الاثنين 8 يونيو الحالي.

وطالب النائب، الليبيين بالتمسك بالإعلان الذي يهدف لاستعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية، مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة واستثمارا لجهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية، إضافة إلى تأكيدها على إعادة سيطرة الدولة على المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية "الجيش الوطني الليبي"، مع تحمل الجيش الوطني بمسؤولياته في مكافحة الإرهاب وتأكيد دوره.

وأكد أنّ خروج هذا الإعلان من القاهرة، والترحيب العربي والدولي واسع النطاق بها دليل قاطع على الدور التاريخي والمحوري لمصر تجاه القضايا الإقليمية والدولية، ودليل على صوت العقل والحكمة الذي تتميز به دائما الدبلوماسية المصرية بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يستحق التحية والتقدير لتحذيره الواضح والحاسم من استمرار أي طرف للبحث عن حل عسكري في ليبيا وتأكيده أنّ أمن ليبيا جزء من أمن مصر.