محافظة سوهاج: إزالة 21 حالة تعد على الأراضي الزراعية

أعلنت محافظة سوهاج عن إزالة 21 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، والبناء المخالف منها إزالات فورية، وذلك خلال حملات إزالة شنتها الوحدات المحلية، خلال الثلاثة أيام الماضية.

جاءت الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن تطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخري.

حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بإزالة فورية لحالة تعدي بالبناء بدون ترخيص خارج الحيز العمراني بقرية شندويل على مساحة 65 متر، عبارة عن سور بناء بالبلوك الابيض والاسمنت، كما تم رصد حالتين بناء مخالف داخل وخارج الحيز العمراني بزمام وحدة قروي البطاخ ، منها حالة بقرية بني وشاح لدور ارضي علي مساحة ٨٨ متر، خارج الحيز العمراني ، حيث تم رفع وتنزيل الشدة الخشبية، وحالة تعدي بالبناء بدون ترخيص دور ثالث علوي لشدة خشبية لسقف ، و تم فك وانزال الشدة الخشبية علي مساحة ٨٨ متر.

وفي مركز ومدينة البلينا تمت إزالة فورية في المهد لحالتين مخالفة لشروط البناء بمساحة 200 متر في قرية الساحل قبلي التابعة لمجلس قروي برديس، كما تم إزالة 3 حالات بقرية برديس وأولاد عليو وبني حميل، منها إزالة حالة بمساحة 100 متر عبارة فك شدة خشبية لدور مخالف شروط البناء بقرية الساحل قبلي، وإزالة حالة تعدي بمساحة قيراط بقرية الحجز، وإزالة حالة تعدي بمساحة 200 متر بقرية الزرازرة عبارة عن إزالة أعمدة دور ارضي.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا حالتين تعدي على أرض نهر النيل على مساحة 200 متر، كما تم ضبط جرار زراعي محمل بالطوب الحجري " البلوك" بقرية الصوامعة غرب، كما تم تنفيذ 6 حالات إزالة تعديات على الاراضى الزراعية بالكوم الأصفر مجلس قروى نزلة القاضى على مساحة 5 قراريط،وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة بإزالة حالة تعدي لدور مخالف بقرية روافع العيساوية على مساحة 150 متر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وضبط مركز ومدينة دار السلام مقطورة محملة بالطوب الأبيض الحجري، وتم مصادرة 12 ألف بلوك أبيض، وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج حالتين تعدي على اراضي زراعية، منها حالة تعدي بقرية تونس على مساحة 6 أسهم ارض زراعية، وحالة تعدي بقرية سعد الله، كما تمت إزالة حالتين بقرية اولاد عزاز والمزالوه بمساحة ٣ قراريط، وفي حي غرب سوهاج تم رصد حالة بناء مخالفة بتفريعات شارع سيالة أولاد نصير، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .