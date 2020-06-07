محافظة سوهاج: إزالة 21 حالة تعد على الأراضي الزراعية

محافظة سوهاج: إزالة 21 حالة تعد على الأراضي الزراعية
كتب:
خالد الغويط
04:33 م | الأحد 07 يونيو 2020
أعلنت محافظة سوهاج عن إزالة 21 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، والبناء المخالف منها إزالات فورية، وذلك خلال حملات إزالة شنتها الوحدات المحلية، خلال الثلاثة أيام الماضية.
جاءت الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن تطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخري.
حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بإزالة فورية لحالة تعدي بالبناء بدون ترخيص خارج الحيز العمراني بقرية شندويل على مساحة 65 متر، عبارة عن سور بناء بالبلوك الابيض والاسمنت، كما تم رصد حالتين بناء مخالف داخل وخارج الحيز العمراني بزمام وحدة قروي البطاخ ، منها حالة بقرية بني وشاح لدور ارضي علي مساحة ٨٨ متر، خارج الحيز العمراني ، حيث تم رفع وتنزيل الشدة الخشبية، وحالة تعدي بالبناء بدون ترخيص دور ثالث علوي لشدة خشبية لسقف ، و تم فك وانزال الشدة الخشبية علي مساحة ٨٨ متر.
وفي مركز ومدينة البلينا تمت إزالة فورية في المهد لحالتين مخالفة لشروط البناء بمساحة 200 متر في قرية الساحل قبلي التابعة لمجلس قروي برديس، كما تم إزالة 3 حالات بقرية برديس وأولاد عليو وبني حميل، منها إزالة حالة بمساحة 100 متر عبارة فك شدة خشبية لدور مخالف شروط البناء بقرية الساحل قبلي، وإزالة حالة تعدي بمساحة قيراط بقرية الحجز، وإزالة حالة تعدي بمساحة 200 متر بقرية الزرازرة عبارة عن إزالة أعمدة دور ارضي.
وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا حالتين تعدي على أرض نهر النيل على مساحة 200 متر، كما تم ضبط جرار زراعي محمل بالطوب الحجري " البلوك" بقرية الصوامعة غرب، كما تم تنفيذ 6 حالات إزالة تعديات على الاراضى الزراعية بالكوم الأصفر مجلس قروى نزلة القاضى على مساحة 5 قراريط،وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة بإزالة حالة تعدي لدور مخالف بقرية روافع العيساوية على مساحة 150 متر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وضبط مركز ومدينة دار السلام مقطورة محملة بالطوب الأبيض الحجري، وتم مصادرة 12 ألف بلوك أبيض، وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج حالتين تعدي على اراضي زراعية، منها حالة تعدي بقرية تونس على مساحة 6 أسهم ارض زراعية، وحالة تعدي بقرية سعد الله، كما تمت إزالة حالتين بقرية اولاد عزاز والمزالوه بمساحة ٣ قراريط، وفي حي غرب سوهاج تم رصد حالة بناء مخالفة بتفريعات شارع سيالة أولاد نصير، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .