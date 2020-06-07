انتهاء أعمال إصلاح خط مياه أسفل نفق جمال عبدالناصر بالإسماعيلية

أعلن العميد وائل حمزة، رئيس مدينة الإسماعيلية، الانتهاء من إصلاح ماسورة مياه الشرب، التي انفجرت صباح اليوم، أسفل نفق جمال عبدالناصر بشارع شبين الكوم، نتيجة توقف "الغاطس" الذي يعمل على سحب المياه، والذي يعمل يدويًا فحدث تراكم للمياه أسفل النفق وتعطلت حركة المرور جزئيا، وتم قطع مياه الشرب عن المنطقة خلال فترة الإصلاح.

وأشار حمزة إلى أنه فور حدوث الانفجار، تم الدفع بفرق الطوارئ التابعة لهيئة قناة السويس، التي تستكمل حاليا إصلاح الكسر، فيما قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتشغيل الغاطس وسحب المياه من داخل جسم النفق، مؤكدا على عودة حركة المرور حاليا، وعودة مياه الشرب للأهالي.