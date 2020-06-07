تجديد حبس لص وإخلاء سبيل مواطن ربطه في عمود واعتدى عليه بالمنصورة

أمر قاضي المعارضات بمحكمة أول المنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، بتجديد حبس لص 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل مشرف مبيعات بضمان محل إقامته، بعد نشر الأول مقطع فيديو على مواقع التوصل الاجتماعي وهو يضرب الثاني بعصا غليظ بعد أن ربطه في أحد أعمدة الإنارة بتهمة سرقة تليفون محمول.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب مربوط في أحد أعمدة الإنارة بجنزير، ويظهر شخص يمسك بعصا غليظة وهو يضربه على رجليه وهو يقول له "آخر مرة، هاسلمك للشرطة، مش أشوفك هنا تاني".

واعترف مشرف المبيعات، أمام النيابة العامة، بضرب اللص بعد ربطه في أحمد أعمدة الإنارة في منطقة خلف استاد المنصورة الرياضي، بعد سرقته تليفون محمول، وأنه ضربه بشكل لا يؤذيه ولكن أراد ألا يأتي لتلك المنطقة مرة أخرى، إلا أن الأهالي صورا واقعة الضرب ونشروها على مواقع التواصل.

فيما اعترف الشاب بالشروع في سرقة تليفون محمول من أحد الأشخاص أثناء سيره في الشارع، إلا أن الأهالي تمكنوا من الإمساك به، واتهم مندوب المبيعات بالاعتداء عليه بالضرب.

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مأمور قسم أول المنصورة بالقبض على لص بعد أن ضبطه الأهالي بسرقة تليفون محمول وربطه أحدهم في أحد أعمدة الإنارة واعتدى عليه بالضرب.

وحررت مباحث قسم أول المنصورة محضرا ضد اللص بالسرقة ومندوب المبيعات لضربه اللص، وبعرضهما على النيابة العامة أمرت بحبسهما 4 أيام احتياطيا، وبإعادة العرض على المحكمة أمرت بإخلاء سبيل مشرف المبيعات، واستمرار حبس المتهم بالسرقة.