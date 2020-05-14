رئيس جامعة المنصورة: أول يونيو تشغيل تجريبي لأكبر مجمع للعناية المركزة

أعلن الدكتور اشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، بدء التشغيل التجريبي لوحدات العناية الجديدة عقب عيد الفطر المبارك وأول شهر يونيو 2020.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة، اليوم، ما تم إنجازه من أعمال التجهيزات النهائية والتجهيزات الداخلية لرفع كفاءة وهيكلة وتجهيز مبنى النقاهة والحالات الحرجة طبقا للمواصفات الطبية القياسية ليكون مركزا لتقييم العدوى التنفسية الفيروسية بمستشفى النقاهة والحالات الحرجة بمستشفى جامعة المنصورة.

أكد الدكتور أشرف عبد الباسط في تصريح صحفي، أن المبني يتم تجهيزه حاليا بالتبرعات والجهود الذاتية ومشاركة المجتمع المدني لتشغيل أكبر مجمع للعنايات المركزة والذى يضم 7 أدوار بطاقة 72 سرير تسمح باستخدام أجهزة التنفس الصناعي بالإضافة إلى تركيب أحدث جهاز للأشعة المقطعية ليكون مبنى متخصص للعناية المركزة والتي يجرى تجهيزها لاستقبال حالات الإصابة بفيروس الكورونا.

حضر الزيارة كل من الدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، والدكتور الشعراوي كمال مدير عام مستشفى الجامعة الرئيسي بجامعة المنصورة، والدكتور خالد الطوخي مدير مستشفى النقاهة والحالات الحرجة.