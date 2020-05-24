في أول أيام العيد..انطلاق الفوج الخامس من طب المنصورة إلى مستشفى العزل

أشاد الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم، بالفوج الطبي الخامس الذي شكلته كلية الطب لينضم إلي الطاقم الطبي بمستشفى العزل بتمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، والتي خصصتها وزارة الصحة لاستقبال الحالات الإيجابية للإصابة بفيروس كورونا ووجه إليهم الشكر.

وقال رئيس الجامعة، إنهم جنود مصر البواسل الذين اختاروا التصدي للفيروس القاتل بإرادتهم الحرة وبوازع إنساني لتقديم رسالتهم الإنسانية لمعاونة زملائهم في وزارة الصحة وتقديم الدعم الطبي للعمل على شفاء المصابين بالفيروس.

وأضاف "عبد الباسط"، في تصريح صحفي، أنهم يخوضون حربا من نوع مختلف ضد انتشار مرض يجتاح العالم وأنهم فى مهمة قومية ووطنية جديدة لخدمة المجتمع المصري بمحافظة الدقهلية، مشيرا إلي أن ما يقومون به ليس بجديد على طب المنصورة وأبنائها الأطباء المتميزين فى مختلف التخصصات فهى قلعة الطب بمصر، وعليها أن تلبى النداء لخدمة المريض المصري.

وتوجه الفريق الطبي بحضور رئيس جامعة المنصورة، والدكتورة نسرين صلاح عمر عميد كلية الطب تحت إشراف الدكتور محمد حجازي، المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، إلى مقر عملهم .

ويستمر عمل الفريق لمدة 14 يوما، وهو مكون من 7 من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمختلف التخصصات بكلية الطب، ويضم 2 مدرس مساعد بقسم الأمراض الصدرية، 2 مدرس ومدرس مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة، مدرس مساعد بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية، و 2 مدرس مساعد بقسم الأمراض الباطنة.