إيران تسجل 2364 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 2364 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال رئيس المركز الإعلامي بوزارة الصحة كيانوش جھانبور في تصريح، "إنه بعد الإعلان عن الحالات الجديدة ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 171789 إصابة"، كما ارتفعت الوفيات إلى 8281 حالات بعد تسجيل 72 وفاة.

وأوضح جانبور، أنه في المقابل بلغت حالات الشفاء 134349 حالة في عموم البلاد.

وكانت إيران، أعلنت مطلع مايو الماضي انخفاض حصيلة الإصابات اليومية بكورونا المستجد بشكل ملحوظ لتتراجع إلى دون ألف إصابة باليوم الواحد، بعد أن كانت قد تجاوزت ثلاثة آلاف إصابة يومية في الفترة التي سبقتها.