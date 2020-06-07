"التعليم العالي": الاعتماد المالي يحدد موعد تكليف 7000 طبيب

أعلن مصدر بوزارة التعليم العالي، إنّه بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الصادر في 28 مايو الماضي، بالموافقة على الإعلان عن وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين بمختلف الجامعات وجامعة الأزهر، وتكليفهم بالعمل بالمستشفيات الجامعية والمقدر عددهم بنحو 7000 طبيب، بدأنا مرحلة مراجعة المتقدمين لهذه الوظائف في سنوات ماضية.

وتابع المصدر: "قرار الموافقة الصادر من رئيس الوزراء، تضمن توفير اعتمادات مالية لتعيينهم بتوجيه من رئيس الوزراء لوزارة المالية، وبناء عليه جارٍ في الوقت الحالي الاختيار من بين الأطباء المقدمين بالفعل لمختلف كليات الطب بالجامعات المصرية، حيث جرت الموافقة على تعيينهم في وقت سابق، لكن ما كان يعيق تنفيذ القرار هو عدم توافر الاعتمادات المالية الخاصة بهم، وهو ما وفره رئيس الوزراء".

وأوضح أن الوزارة فيما يتعلق بالجزء الخاص بتكليفات العمل في المستشفيات الجامعية، ستنتهي من ملف التكليفات بمجرد توافر الاعتماد المالي الذي يجهز حاليا.

وأوضح أنّ الأطباء لدى تخرجهم من كليات الطب يكون أمامهم 3 خيارات، إما التكليف بوزارة الصحة والسكان للعمل في مستشفياتها والوحدات التابعة لها، أو التكليف الجامعي بالعمل كمعيدين بكليات الطب، وعملهم في المستشفيات الجامعية والوحدات التابعة لها، ولكن كان الكثيرين يبتعدون عن التكليف بسبب عدم تعيينهم رسميا، أو عملهم بمقابل مالي ضعيف.