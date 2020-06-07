الاحتلال منع رفع الآذان 54 مرة في الحرم الابراهيمي خلال مايو

قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منعت رفع الاذان في الحرم الإبراهيمي الشريف 54 وقتا، خلال مايو الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأوضحت الأوقاف في تقريرها الشهري، حول انتهاكات الاحتلال بحق المقدسات، أن قوات الاحتلال واصلت خلال الفترة ذاتها خطواتها التهويدية بحق المسجد الأقصى والبلدة القديمة من القدس، وسياسة الإبعاد بحق سدنة وحراس المسجد الأقصى، وكبار العلماء، وأبعدت خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، لمدة أسبوع، وموظف الأوقاف الإسلامية حمزة نمر عن عمله بالمسجد لمدة ستة أشهر.

تقرير: شرطة الاحتلال وفرت الحماية للمستوطنين لتأدية صلوات تلمودية استفزازية أمام باب المطهرة

وأشار التقرير، إلى أن شرطة الاحتلال وفرت الحماية للمستوطنين لتأدية صلوات تلمودية استفزازية أمام باب المطهرة في الجهة المقابلة لقبة الصخرة، فيما واصلت ما تسمى "جماعات الهيكل" ممارسة ضغوطها على حكومة الاحتلال لفتح المسجد الأقصى يوم الجمعة 22 مايو الماضي الموافق 29 رمضان.

ولفتت الأوقاف، إلى أن البلدة القديمة شهدت مسيرات استفزازية للمستوطنين، جابوا خلالها مواقع في القدس وصولا لحائط البراق، وهم يرفعون الأعلام الإسرائيلية، فيما أقام آخرون سلسلة بشرية حول البلدة القديمة.

وتابعت الأوقاف قائلة، إنه في 31 مايو الماضي، وبعد انتهاء أيام عيد الفطر، اقتحم قرابة 223 مستوطنا، باحات المسجد الأقصى المبارك، واعتقلت قوات الاحتلال شابين وفتاة كانوا يتواجدون في باحات المسجد.

وأشار التقرير، إلى ان المسجد الإبراهيمي، لم يسلم هو الآخر من انتهاكات الاحتلال في الشهر ذاته، حيث أعلن ما يسمى وزير جيش الاحتلال السابق نفتالي بينيت، عن مصادقته النهائية على مشروع استيطاني في مدينة الخليل جنوب الضفة، يتضمن الاستيلاء على أراض فلسطينية في الخليل لإقامة طريق يمكن المستوطنين والمتطرفين من اليهود من اقتحام الحرم الإبراهيمي، فضلا عن إقامة مصعد لهم.

وأضافت الوزارة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال نصبت حواجزها في محيط الحرم، ومنعت المواطنين من الوصول إليه للصلاة بعد اعادة فتحه امام المصلين في إطار تخفيف الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ومنعت سلطات الاحتلال عمال لجنة إعمار الخليل من استكمال أعمال الترميم والصيانة في الحرم الإبراهيمي الشريف .

من جانبه، أكد وكيل وزارة الاوقاف حسام أبو الرب، أن "جميع المحاولات الإسرائيلية الرامية لتغيير هوية البلدة القديمة للقدس المحتلة وطابعها، وخصوصا المسجد الأقصى، والمواقع الملاصقة له، لن تنجح بفعل الصمود الاسطوري لابناء شعبنا".

وقال أبو الرب: إن ما يحاك ضد المسجد الإبراهيمي من تهويد ومصادرات لصالح سوائب المستوطنين يتطلب وقفة جادة وسريعة، محذرا من خطورة تحكم الاحتلال بأعداد المصلين ومنعه رفع الآذان كل شهر، وخطورة قراره الأخير باستحداث مصعد وطريق لتسهيل وصول المستوطنين إلى الحرم الإبراهيمي.