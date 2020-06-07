وزير الدفاع العراقي يكلف عبد الأمير يار الله برئاسة أركان الجيش

كلف وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، اليوم، الفريق الركن عبد الأمير يار الله بمنصب رئيس أركان الجيش خلفاً لعثمان الغانمي الذي أصبح وزيراً للداخلية.

وقال عناد، في تصريح صحفي، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا": "إنه تم تكليف الفريق الركن عبد الأمير الشمري نائباً لقائد العمليات المشتركة، مؤكدا أنه تم الاتفاق مع القائد العام للقوات المسلحة ومن المرجح الإعلان عنه رسميا اليوم أو يوم غد".

قوات الأمن العراقية تعتقل عنصرين من داعش الإرهابي جنوب الموصل

ميدانيا، اعتقلت قوات الأمن العراقية، اليوم، عنصرين من تنظيم "داعش" الإرهابي جنوب الموصل بمحافظة نينوى شمال البلاد.

ونقلت "نينا" العراقية، عن مصدر أمني أن "القوات الأمنية عثرت على جثة مجهولة مصابة بأعيرة نارية في منطقة الرأس، في ناحية القيارة جنوب الموصل، واعتقلت عنصرين من داعش هناك".

وفي سياق آخر، أصيب 3 من منتسبي شرطة ديالى في هجوم مسلح شمال شرقي بعقوبة.

وقال مصدر أمني إن "ثلاثة من عناصر الشرطة أصيبوا بجروح في هجوم استهدف مركبتهم قرب قرية (شيخ سعيد) بين بعقوبة والمقدادية شمال شرق بعقوبة"، مضيفا أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وفي سياق آخر، بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين هاتفياً مع نظيره البحريني عبداللطيف الزياني، العلاقات الأخوية الراسخة بين بغداد والمنامة عبر التعاون الثنائي المشترك وبما يسهم في تحقيق مصالح كلا البلدين.

وقال حسين - وفق بيان للوزارة، نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم- إن العراق تتطلع لفتح آفاق أوسع بين البلدين، على الصعد كافة، للارتقاء بتلك العلاقات خدمة للمصالح المشتركة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية البحريني عمق العلاقات بين البلدين، مقدما خالص تهنئته للوزير بمناسبة توليه منصب وزير خارجية العراق".