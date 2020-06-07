الصحة: نحتاج 1000 بلازما لعلاج حالات كورونا الحرجة

قال الدكتور محمد حسان، مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، إنّ تجارب البلازما التي بدأت وزارة الصحة تنفيذها أثبت نجاح كبير داخل مصر، مقارنة بالدول الأخرى، لدرجة أنّها نجحت في خروج 8 حالات من العناية المركزة، مؤكدا: "بلازما دم تكفي اثنين من المصابين، والوزارة خصصت مراكز للتبرع ببلازما الدم، خاصة أنّ المنظومة الطبية بحاجة لنحو 1000 بلازما للتعامل مع الحالات الحرجة من مصابي كورونا".

وأضاف حسان، خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية برئاسة النائب محمد العماري، لمناقشة آخر مستجدات فيروس كورونا، أنّ بعض الأدوية وصل سعرها في الأسواق السوداء لأرقام خيالية، رغم أنّها ليس لها علاقة بعلاج فيروس كوورنا، مثل دواء تاميفلو الذي وصل سعره لنحو 1500 جنيه، رغم أنّه لا يستخدم من الأساس للتعامل مع مصابي فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، لمناقشة مستجات فيروس كورونا المستجد بحضور ممثلي وزارة الصحة والتعليم العالي.