ضبط موظف بجهاز شؤون البيئة تقاضى 400 ألف جنيه رشوة

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على استشاري الهندسة المعمارية بمشروع تعزيز نظم تمويل وإدارة المحميات الطبيعية التابع لجهاز شؤون البيئة والمديران المالكين لإحدى شركات التصميمات الهندسية المتقدمة، لتنفيذ مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق الطبيعة.

وذكرت الرقابة أنّ المتهم المتهم الأول طلب وتقاضى 400 الف جنيه على سبيل الرشوة من المتهمين الثاني والثالث مقابل ترسية المناقصة الخاصة بأعمال تطوير القرية المشار إليها على شركتيهما بقيمة 50 مليون جنيه، ‏بصفته عضو لجنتي البت الفني والمالي المعنية بدراسة عروض الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع. وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.