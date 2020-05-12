الرقابة الإدارية تلقي القبض على مسؤولين بالضرائب والإسكان بتهمة الرشوة

في إطار قيام هيئة الرقابة الإدارية بمكافحة الفساد والتهرب الضريبي من سداد مستحقات الدولة، ألقت الهيئة القبض على مدير عام الفحص بمأمورية ضرائب شبرا الخيمة ثان، عقب حصوله وتقاضيه مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب مصنع للاستيك مقابل قيام المتهم بالإخلال بواجبات وظيفته بتخفيض قيمة الضرائب المستحقة على المصنع بمبلغ 750 ألف جنيه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.

‏كما ألقي القبض أيضا على كبير مهندسين بدرجة مدير عام، بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة بني سويف، عقب حصول المتهمة على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المقاولين المُسند إليهم بعض المشروعات من مديرية الإسكان، وذلك مقابل قيامها بتسهيل إجراءات صرف باقي المستحقات المالية المستحقة للمقاول عن أعمال ترميم مستشفى الإغاثة بالمحافظة والبالغ قيمتها بنحو 250 ألف جنيه، وكذلك تسهيلها اعتماد الأعمال المُنفذة له عن عملية ترميم مستشفى الرمد، وبعرض المتهمة على النيابة العامة أمرت بحبسها.

أما في إطار استمرار جهود هيئة الرقابة الإدارية في مجال الرقابة على الاتجار بالمستلزمات والأدوات الطبية المغشوشة، والسلع الغذائية الفاسدة، وذلك بالتنسيق مع المسؤولين بالمحافظات فقد تم ضبط 17571 كمامة و2750 قفاز طبي، و203884 سرنجة مجهولة المصدر، بالإضافة إلى 8632 لتر من مادتي الكُحل والكلور، و1413 كيلو من مادتي الفزلين والجلسرين، و500 عبوة من الجيل، 2793 قرص أدوية مخدرة، كما تم ضبط نحو 8 أطنان أغذية منتهية الصلاحية، وعدة ورش لتصنيع الأغذية الفاسدة مجهولة المصدر، والمستلزمات الطبية غير المطابقة للمواصفات، وذلك بمحافظات ‏الغربية والمنوفية وأسيوط والشرقية والدقهلية، حيث اتُخذت جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفات المضبوطة وعرض المخالفين على النيابات العامة المختصة لاتخاذ مايلزم بشأنهم.