ماليزيا تعلن انتصارها على كورونا: الوضع تحت السيطرة

صرح رئيس وزراء ماليزيا محي الدين ياسين، اليوم، بأن بلاده قد حدت بشكل فعال من انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد - 19" وأنها تدخل الآن مرحلة التعافي، بفضل العمل الشاق الذي تقوم به الخطوط الأمامية وتعاون المواطنين والالتزام بالتوجيهات الصادرة.

وأضاف ياسين - في تصريح بثته وكالة أنباء "برناما " الماليزية- أنه بصرف النظر عن ذلك، فإن القدرة الطبية والصحية العامة للبلاد قد وصلت إلى مستوى أكثر إقناعا، مما يدل على أن ماليزيا احتوت انتشار الفيروس التاجي بشكل فعال.

وأشار ياسين، إلى أن إحصاءات وزارة الصحة تفيد بأن معدل الإصابة بين السكان المحليين استمر في الانخفاض، وهو تحت السيطرة، وأن معظم الحالات التي تم الكشف عنها مؤخرًا كانت "من الخارج" وأخرى تشمل مهاجرين "غير شرعيين" في مراكز احتجاز المهاجرين.

وأعرب المسؤول الماليزي، عن امتنانه لأن العمل السريع لخط المواجهة نجح في كبح انتشار كورونا المستجد بين السجناء في مراكز الهجرة، مؤكدا أن الوضع الآن تحت السيطرة.

وقال ياسين، إن أمر مراقبة الحركة "المشروطة" سيجري استبداله بأمر مراقبة حركة الاسترداد من 10 يونيو الجاري إلى 31 أغسطس المقبل، والذي سيشهد مزيدًا من تخفيف القيود.