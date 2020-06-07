محافظ الشرقية: تخصيص سيارتين لنقل أطقم التمريض بمستشفى المبرة لمنازلهم أثناء الحظر

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تخصيص سيارتين (ميني باص) تابعتين لإدارة صندوق الخدمات بالديوان العام لنقل أطقم التمريض العاملين بمستشفى المبرة ووحدة الغسيل الكلوي إلى منازلهم، والذين تنتهي نوبتجيات عملهم بالمستشفى أثناء ساعات حظر التجوال، وذلك تيسيرا عليهم وحرصا على صحتهم وسلامتهم.

وأكد محافظ الشرقية، أنه تم التنسيق مع مدير أمن الشرقية لاستخراج التصاريح الأمنية اللازمة لتسيير السيارات المخصصة لنقل أطقم التمريض من مستشفى المبرة إلى منازلهم وتأمين حركة السائقين أثناء ساعات حظر التجوال.

وأضاف محافظ الشرقية، أن المحافظة تقدم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمرضى، وتسعى لتوفير كافة سبل التنقل والراحة للأطباء وأطقم التمريض للاستمرار في عملهم وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضى، متمنيا لجميع المرضى والمصابين بفيروس كورونا المستجد الشفاء العاجل.