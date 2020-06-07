أمين عام النواب: كورونا لم يؤثر على أنشطة رئيس البرلمان إقليميا ودوليا

قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، اليوم، إن لقاءات ومشاورات الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، العربية والدولية لم تتأثر بأزمة كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرا إلى أن رئيس المجلس على تواصل مستمر مع رؤساء المجالس والهيئات البرلمانية بشكل دوري ومستمر ونشاطه الداخلي والإقليمي والدولي لم يتوقف قط.

وأضاف فوزي في تصريحات، على هامش لقائه بمجموعة من المحررين البرلمانيين خلال تفقده الإجراءات الاحترازية داخل أروقة المجلس - أن رئيس المجلس يجري بشكل مستمر ومتواصل مباحثات مع رؤساء البرلمانات الدولية عبر الوسائل الأخرى غير اللقاءات والزيارات المباشرة والتي تمنعها أزمة "كورونا" العالمية.

وأشار فوزي، إلى أن رئيس المجلس حريص على إجراء هذه المباحثات مع الأشقاء والأصدقاء من البرلمانات الدولية، لمناقشة أزمة كورونا المستجد وتداعياتها الدولية، بالإضافة إلى الملفات والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح أن المجلس على تواصل مستمر مع الهيئات البرلمانية الدولية، فيما يتعلق بالتشريعات التي تخدم إجراءات الحد من تأثير كورونا المستجد عالميا، وكذلك ما بعد انتهاء هذه الجائحة.

وأضاف الأمين العام لمجلس النواب، أن حضور رئيس المجلس المباحثات المصرية - الليبية أمس السبت، يعود إلى قوة العلاقات المصرية الليبية وحرص القيادة السياسية، على حضور مؤسسات الدولة كافة للمشاركة في هذا الحدث الدولي.

وأكد عمق العلاقات التي تربط رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح ، والدكتور علي عبدالعال، مشيرا إلى استمرار الطرفين في التنسيق المستمر بما يخدم الشعبين الصديقين المصري والليبي.

وأشار فوزي، إلى الدعوة التي قدمها عبدالعال لرئيس مجلس النواب الليبي وحضورالأخير للمجلس وإلقاء ، من على المنصة الرئيسة، خطابا يؤكد عمق العلاقات بين البلدين.

فوزي: لا مجال للحديث عن فراغ تشريعي في مصر عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب

وأكد الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، أنه لا مجال للحديث عن فراغ تشريعي في مصر عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، مشيرا إلى أن الدستور المصري مُحكم ومتكامل، وأنه لا يمكن للمجلس أن يستمر يوما واحدا بعد انقضاء مدته المقررة دستوريا بخمس سنوات.

وأضاف فوزي، أن المجلس مستمر في عقد جلساته لإنجاز الالتزام التشريعي، وأنه لم يتوقف عن أداء دوره في ظل أزمة انتشار كورونا المستجد.

وتطرق الأمين العام لمجلس النواب، للحديث عن موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، لافتا إلى أن حوارا مجتمعيا جرى حول كيفية إجراء الانتخابات البرلمانية، لافتا إلى أنه جرى التوافق على نظام الانتخابات، وهناك آراء متنوعة فيما يتعلق بمسألة النسب في الانتخابات المقبلة.

وأكد أن مجلس النواب يعمل في ظل ظروف استثنائية مع انتشار كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه أنجز عددا كبيرا من مشروعات القوانين والاتفاقيات، حيث أنجز خلال دور الانعقاد الحالي التي بدأت في أكتوبر الماضي 110 قوانين حتى الآن.

وشدد فوزي، على حرص المجلس الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا المستجد، والالتزام بدوره التشريعي، وإرسال رسالة بأن عجلة الدولة لا يمكن أن تتوقف.

وأوضح فوزي، أنه منذ الجائحة، وافق المجلس على 11 مشروع قانون منها 9 تم الموافقة عليها بصورة نهائية، والباقي في مجموعه، لافتا إلى أن البرلمان لديه اليوم أجندة تشريعية مزدحمة بمشروعات القوانين.

وأضاف الأمين العام لمجلس النواب، أن إصابة عدد من النواب بكورونا المستجد تم خارج أروقة مجلس النواب، منوها بأن هذا أمر يحسب للنواب بأنهم متواصلون مع أبناء دوائرهم حتى في ظل هذه الجائحة.