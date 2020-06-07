رئيس النواب: ننعقد في ظروف غير آمنة.. وننتهي من الموازنة قريبا

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إنّ المجلس سينتهي من مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2020/2021 الأسبوع المُقبل، خاصة أنّ هناك التزامات كثيرة على الدولة داخليا وخارجيا، ويجب إنهاء الموازنة العامة.

وأضاف عبدالعال، خلال مناقشة مشروع قانون قطاع الأعمال الجديد، أنّ هناك جدول مزدحم جدا على أجندة البرلمان، الذي ينعقد في ظروف غير آمنة، لذلك يجب ترشيد الوقت خلال مناقشة مشاريع القوانين، للانتهاء من التشريعات المهمة دون إهدار للوقت.

جاء ذلك بعد الجدل الذي شهدته الجلسة العامة لمجلس النواب، بشأن المواد الخاصة بالعمال في مشروع قانون قطاع الأعمال الجديد، وطلب عدد كبير من النواب لإلقاء كلمات بشأن القانون.