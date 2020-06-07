العناني أمام البرلمان: صندوق السياحة والآثار حصالة للدعم المالي

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنّ هناك توجيها لتعظيم الموارد المالية لقطاع السياحة والآثار.

وأكد العناني، خلال الاجتماع المشترك للجنتي السياحة والثقافة والآثار بمجلس النواب، أنّ الهدف من "صندوق السياحة والآثار" هو البحث عن مزيد من التمويل، قائلا: "هو حصالة لدعم هذا القطاع في ظل الأزمة التي تواجهه، خاصة أنّ المجلس الأعلى للآثار هو الذي ينفق على هذا القطاع.

وأضاف العناني موجّها حديثه للنواب: لا يوجد صندوق جديد، ما يحدث هو دمج للصناديق، وصندوق السياحة جرى تأسيسه بقرار من رئيس الجمهورية، متابعا: "ما دفعنا للجوء للجنة السياحة والآثار، أنّ صندوق آثار النوبة كان بقانون وليس بقرار.

ولفت الوزير إلى أنّ اللجوء للقرارات غير كاف للحصول على الرسوم، لهذا صدر القانون الجديد.

وينص مشروع القانون الجديد، على أن يُنشأ صندوق يُسمى "صندوق السياحة والآثار"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشؤون السياحة والآثار.

ويهدف الصندوق للمساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال المقبلة والارتقاء بمنظومة السياحة بالدولة.