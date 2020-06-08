حظك اليوم الاثنين 8-6-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

يعشق رجل برج السرطان الوصول إلى أهدافه بسرعة وسهولة، ويبذل قصارى جهده لتحقيق ذلك، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تنتبه لحقوقك وحاول أن تتفهم الاختلاف وألا تنتظر من الآخرين أن يكونوا بنفس حساسيتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجد أنك تميل للتمرد.. فلا تبالغ في حساسيتك وتمردك على القوانين التي تربطك بشريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.