إصابة رئيس قرية المحسمة القديمة في الإسماعيلية بكورونا

نُقل مصطفى سعيد مهدي، رئيس قرية المحسمة القديمة التابعة لمحافظة الإسماعيلية، اليوم، إلى مستشفى الصدر نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس قرية المحسمة، إنة شعر بارتفاع درجة الحرارة وضيق في التنفس، حيث أجرى تحاليل بالمستشفى أثبتت إصابته بفيروس كورونا، ثم جرى نقلة إلى مستشفى الصدر في الإسماعيلية المخصصة لعزل الحالات المتوسطة من مرضى الفيروس التاجي.

وأجرى جهاز الطب الوقائي بمديرية الصحة في الإسماعيلية، فحصا لمخالطي رئيس القرية، حيث جرى عزل من يشتبه في إصابته بعد إجراء التحاليل اللازمة، كما جرى بدء إجراءات التعقيم والتطهير اللازمة بالوحدة المحلية في القرية.

وكانت مديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية، انتهت من تجهيز مستشفى الصدر وتخصيصه لعزل لمرضى كورونا، بطاقة 60 سريرا منها 12 سريرا للعناية المركزة.