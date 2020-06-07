عاجل.. "تشريعية النواب" توافق على قانون مجلس الشيوخ

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة إيهاب الطماوي وكيل اللجنة، على مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء البرلمان بشأن إنشاء مجلس الشيوخ

وشهدت اللجنة التشريعية مناقشات ساخنة من بعض النواب حول إجراء الانتخابات على المقاعد المخصصة للقوائم بنظام "القائمة المطلقة المغلقة"، مطالبين باستبدالها بنظام "القائمة النسبية".

وقال النائب أحمد السجيني أمين عام ائتلاف دعم مصر، إنَّ مشروع القانون الذي قدمه الائتلاف يهدف إلى التوازن ولاسيما أن مصر لا تزال في حاجة إلى المقاعد الفردية والقائمة بهدف تشجيع الأحزاب.