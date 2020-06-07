فرانسيس يحذر الإيطاليين من الاحتفال بالنصر على كورونا قبل الأوان

حذر البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، اليوم، الإيطاليين من مغبة التخلي عن الحرص في مواجهة فيروس كورونا المستجد قبل الأوان مع تراجع معدلات الإصابة وحثهم على الالتزام بالإرشادات الحكومية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات.

وألقى البابا عظته الأسبوعية على عدة مئات في ساحة القديس بطرس وتفاعل مع تصفيق الحضور عندما قال إن وجودهم اليوم، على الرغم من أنه أقل مما كان، يعد مؤشرا على أن إيطاليا تخطت المرحلة الحرجة من الجائحة، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وقال في خروج عن النص المعد سلفا للعظة "احذروا. لا تعلنوا النصر قبل الأوان".

وتوفي زهاء 34 ألفا في إيطاليا بسبب الفيروس، في رابع أعلى حصيلة وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل.

وتراجع عدد الوفيات اليومي مما يقرب من الألف قبل شهر إلى 72 يوم السبت ودخلت إيطاليا المرحلة الأخيرة من تخفيف القيود في الثالث من يونيو بالسماح للمواطنين بالتنقل في أنحاء البلاد.

وقال البابا إن لا يجب أن ينسى أحد أن فيروس كورونا لا يزال يحصد العديد من الأرواح في دول أخرى.