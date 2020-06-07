وزير الأوقاف الكويتي: فتح مساجد المناطق النموذجية الأربعاء المقبل

أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي، الدكتور فهد العفاسي، إعادة فتح المساجد في المناطق النموذجية لأداء صلاة الجماعة بدءا من صلاة ظهر يوم الأربعاء المقبل وكذلك إقامة صلاة الجمعة بالمسجد الكبير للعاملين فيه فقط وتبث عبر تلفزيون دولة الكويت، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

جاء ذلك في تصريح صحفي عقب اجتماعه بمدراء مساجد المحافظات الست بحضور وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فريد عمادي والوكيل المساعد لقطاع المساجد إبراهيم الخزي لبحث آلية افتتاح كافة المساجد في البلاد والاطلاع على آخر الاستعدادات في هذا الشأن.

وأوضح العفاسي، أن إعادة فتح المساجد لاستقبال المصلين تأتي بعد وقف استمر نحو ثلاثة أشهر، مؤكدا أن الوزارة انتهت من كل الاستعدادات والتجهيزات وتعقيم المساجد في المناطق النموذجية من قبل وزارة الدفاع لتوفير الأجواء الصحية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأشار العفاسي، إلى قيام "الأوقاف" بتجهيز المساجد وفق الاشتراطات والتعليمات التي قررتها الجهات الصحية في البلاد وكذلك فتوى هيئة الإفتاء في الأوقاف، داعيا جميع المصلين إلى اتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات الصحية من أجل سلامتهم.

وأشاد العفاسي، بدور وزارة الدفاع على المجهود الكبير الذي قامت به لتعقيم المساجد في البلاد ولقطاع المساجد في الوزارة لما قاموا ويقومون به من جهد كبير منذ بداية أزمة كورونا وحتى اليوم.