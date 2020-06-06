فريق طبي كوبي يصل الكويت لمساعدتها على مكافحة كورونا

وصل إلى الكويت فريق طبي كوبي مكون من 300 طبيب وممرض لمساعدتها على مكافحة جائحة كورونا، لفترة 6 أشهر على الأقل.

وقال وكيل وزارة الصحة الكويتية عبدالرحمن المطيري، في تصريح لصحيفة "الأنباء": "جرى استقبال الوفد الصحي الكوبي بناء على مذكرة تفاهم جرى توقيعها الأسبوع الماضي بين دولة الكويت وجمهورية كوبا للتعاون في المجال الصحي خاصة في مواجهة جائحة كورونا".

وأضاف أن الفريق الطبي يتكون من 300 شخص من فرق تمريضية وجهاز طبي، حيث يبلغ عدد الفريق التمريضي نحو 200 ممرض وممرضة و100 طبيب وطبيبة، مشيرا إلى أن أغلبهم تخصص عناية مركزة، لمساندة الفرق الطبية بالكويت لمواجهة جائحة كورونا.

كما بين أن الخطة الموضوعة للعمل، تتضمن الاستعانة بالفرق الصحية الكوبية للعمل في المستشفى الميداني بأرض المعارض في مشرف، حيث سيكون فيه 200 سرير عناية مركزة بالإضافة إلى 1000 سرير عادي، ويحتاج إلى كوادر.

وعن استقبال فرق طبية أخرى، قال: "حتى هذه اللحظة تم اختيار الوفد الكوبي والذي تتوافر الكوادر فيه، كما أن من من أهم ميزات هذه الكوادر أن لديهم فرقا طبية تساعد دول العالم حاليا في مواجهة جائحة كورونا وهي متخصصة في الطوارئ".