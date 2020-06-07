بريطانيا ترحب بالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في ليبيا

رحبت بريطانيا، اليوم، بالمبادرة المصرية بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا التي تم الإعلان عنها أمس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت ضرورة أن تحظى المبادرة بدعم دولي، داعية الأطراف الليبية للانخراط بشكل عاجل في المحادثات الرامية للتوصل إلى حل سياسي، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ويقضي الإعلان بإلزام كافة الجهات الأجنبية بـ"إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها"، حتى يتمكن "الجيش الوطني" من "الاضطلاع بمهامه الأمنية".

وتنص المبادرة على تشكيل مجلس رئاسي منتخب مع ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة لإدارة الحكم وإجراء انتخابات نزيهة وتوزيع عادل وشفاف يشمل كافة المواطنين، واعتماد إعلان دستوري ينظم العملية السياسية في ليبيا.