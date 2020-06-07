5 جهات لها أولوية.. الصناعة تنتج كمامة قماش بمواصفات طبية وبـ5 جنيهات

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنّ بداية تعامل الوزارة مع أزمة كورونا، كان التوجه هو توفير المستلزمات والكمامات الطبية للمستشفيات، ولكن بعدما أصبح فرضا علينا التعايش مع الوضع، أصبح الاعتماد على الكمامات الطبية شيء مكلف.

وأضافت جامع، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلاميتان مفيدة شيحة وسهير جودة، أنّ الوزارة استقرت على إنتاج كمامة قطنية أو مصنوعة من المنسوجات تكون مواصفاتها طبية معتمدة من وزيرة الصحة، سواء النسيج أو نوع الصبغة، كما أنّها فرصة لتشغيل المصانع المتخصصة في صناعة المنسوجات لتوفيرها بسعر مناسب للمواطن وصالحة للاستخدام لمدة 20 يوما تقريبا.

وأشارت إلى أنّ الكمامة تكون بسعر التكلفة في حدود 5 جنيهات، وتم التنسيق مع الكثير من الوزارات التي لديها طلبات، موضحة أنّ أول وزارة طلبت كميات من تلك الكمامات هي النقل لتوفيرها لكل الركاب، إضافة لوزارة التعليم لإتاحتها لطلاب الثانوية العامة، والتعليم العالي لإتاحتها لطلاب السنوات النهائية بالجامعات، ووزارة التضامن لتوفيرها في كل فروعها، ووزارة الأوقاف لإتاحتها عند إعادة فتح المساجد.

وأكدت أنّ الإنتاج بدأ السبت الماضي، وجرى التوصل مع أصحاب المصانع، وانضم عدد لا بأس به من المصانع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بمعدل يومي، ويتم التنسيق لإتاحة الكمامات في المنافد التابعة للإنتاج الحربي والصيدليات بشكل عام، وفي البداية سيتم توفير احتياجات الوزارات ولا سيما وزارات النقل والتعليم، وسيتم إتاحتها في حدود من أسبوع أو 10 أيام للمواطنين.