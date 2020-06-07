جدل برلماني حول النظام الانتخابي لـ"الشيوخ"

شهدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب ايهاب الطماوي جدلا حول المادة الثانية بمشروع قانون مجلس الشيوخ المقدم من الناىب عبد الهادي القصبي و٦٠ من نواب ائتلاف دعم مصر والتي تقضي بأن تكون الانتخابات بواقع 100 مقعدا بالنظام الفردي و100 بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

وذلك في ضوء مطالبات تكتل 25/ 30، ممثله في النائبان محمد العتماني وأحمد الطنطاوي باعتماد القائمة النسبية بدلا من القائمة المطلقة، لتوسيع المشاركة السياسية ومنع ما وصفوه بسيطرة الحزب الواحد علي القائمة وبما يتيح بتشكيل قوائم معبره عن توجهات سياسية مختلفه، وانضم إليه النائب محمد عطا سليم،

ورد النائب أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، أن لا يوجد نظام انتخابي أمثل مشيرا إلي أنه يتم اختيار النظام الانتخابي الذي يتسق مع الظروف و مع الناخبين و المرشحين و الاحزاب و الجهاز الحكومى الذي يعمل في إطاره النظام السياسى

وأضاف السجيني أن انتخابات المجلس الحالي اجريت بنظام القائمة المغلقة ونسأل : هل أفرزت الحياة السياسية حزب واحد ام ائتلاف ".

وتابع السجيني أن الأحزاب والائتلافات الانتخابية هي التي تحقق التوازن و مصر تحتاج المقاعد الفردية كما تحتاج القوائم قائلا : " بلدنا تحتاج النائب الفردي و الممارسة الديمقراطية تحقق التوازن و التوصل الى القائمة المطلقة تم وفق حالة توافق.

كما اكد النائب صلاح حسب الله، أن الادعاءات الخاصة بان القائمة النسبية هي الافضل لم نراها تتحقق، فلم يتقدم أيا من المترشحين عليها برامج وبالتالي الفلسفة التي ذهب اليها ائتلاف دعم مصر باعتماد القائمة ال، مضيفا : علينا أن نفصل البدله وفقا لما بتماشي مع مقاس الدوله المصرية وثقافه الناخب المصري،

وسجل الدكتور أيمن ابو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار، مطالبة الهيئة بأن تكون الانتخابات بواقع الثلين لصالح القائمة دون الجمع بين النظامين الفردي والقائمة، لاسيما وأن الغرض من وجود قانون مجلس الشيوخ يستهدف وجود قامات تساعد في الحياة التشريعية، مما يتطلب ان يكونوا ممثليه تكنوقراط.