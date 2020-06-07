إخلاء سبيل محام متهم بدهس ضابط أثناء حظر التجول في الدقهلية

أمرت محكمة جنح أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، بإخلاء سبيل محام، بعد حبسه نحو شهر احتياطيا لاتهامه بالتعدي على ضابط شرطة خلال حظر التجول، وإصابته بجروح أثناء محاولة الهروب بسيارته .

وقال محمد الغمر، نقيب المحامين بالدقهلية، "ترافعنا اليوم، عن زميلنا محمد عبد المولي جاب الله، وطالبنا بإخلاء سبيله لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي ولاستكمال الدفاع".

وأضاف الغمري لـ"الوطن"، أن المحكمة حددت يوم 14 يونيو الجاري، للنطق بالحكم، لافتا إلى أن المحامي وصل منزله.

وكان المستشار إيهاب عطوة، رئيس نيابة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، أمر بحبس المحامي المتهم بدهس ضابط شرطة أثناء وجوده في كمين لمتابعة تنفيذ الحظر، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات..

ووجهت النيابة اتهامات عدة للمحامي، منها التعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته وإحداث إصابته، وخرق قرار حظر التجول بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكدت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن صحة الواقعة، وتعدي المحامي على معاون مباحث قسم أول المنصورة، وإحداث إصابته أثناء محاولته الهروب بالسيارة.