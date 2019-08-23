محامي نبيل القروي لـ"الوطن": سنطعن على قرار حبس مرشح الرئاسة التونسية

أوقفت السلطات التونسية المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي على الطريق إلى باجة شمال غرب البلاد.

وقال هيكل المكي، محامي المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي، إنه تم إصدار قرار من محكمة الاستئناف بتونس بإيداعه بالسجن.

وأضاف المكي لـ"الوطن": "سنطعن في القرار أمام محكمة النقض يوم الإثنين، لأنه غدا وبعد غد ليس هناك دوام في المحاكم التونسية"، مشيرا إلى أن المسألة بأكملها ليست قانونية.

وكانت مصادر تونسية أكدت لـ"الوطن" أن نبيل القروي يقبع في سجن المرناقية، ولا يوجد حكم قضائي ضده بشأن التهرب الضريبي.

وتابعت المصادر: "لا يمكن قبول أوراق أي مرشح للانتخابات الرئاسية أو التشريعية في تونس إذا كان متهما في قضايا تهرب ضريبي، فكيف تخطى نبيل القروي جميع المراحل حتى الآن؟، و القروي من أقوى رجال الأعمال في تونس ولديه استثمارات وطنية عديدة، وخلال الفترة الأخيرة تصدر جميع استطلاعات الرأي في تونس".

ونبيل القروي هو رجل أعمال وإعلامي تونسي، ولد في أغسطس عام 1963 ببنزرت.

وأسس القروي بالتعاون مع أخيه غازي، قناة نسمة الفضائية الترفيهية سنة 2007، حيث توجه للجمهور في المغرب العربي، وأصلها ترفيهي فني إيطالية تونسية، ومقرها العاصمة الفرنسية باريس.

ويمتلك نبيل القروي شركة الإعلانات "قروي قروي" التي تملك قناة نسمة أيضا، حيث كانت قد شهدت في مستهل افتتاحها نجاحا كبيرا من خلال عرض برنامج ستار أكاديمي المغرب العربي.

ويتواجد نبيل القروي حاليا على رأس جمعية "خليل تونس"، التي تختص بالعمل الخيري منذ حوالي 3 سنوات، في حين يحصل على نسب عالية من الرضا لدى المواطنين في استطلاعات الرأي التي تجري من قبل بعض الشركات الخاصة.