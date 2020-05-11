حبس محامي بتهمة دهس ضابط شرطة أثناء الحظر بالدقهلية

أمر المستشار إيهاب عطوة، رئيس نيابة أول المنصورة، بمحافظة الدقهلية، مساء اليوم، بحبس المحامي المتهم بدهس ضابط شرطة أثناء وجوده فى كمين لمتابعة تنفيذ الحظر، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة عدة اتهامات للمحامي، منها التعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، وإحداث إصابته المذكورة فى التقرير الطبي، وخرق قرار حظر التجوال بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكدت تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن صحة الواقعة، وقيام المحامي بالتعدي على معاون مباحث قسم أول المنصورة، وإحداث إصابته المذكورة فى التقرير الطبي، وذلك بعد قيامه بخرق حظر التجوال، ومحاولة الهروب بالسيارة.

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث، ببلاغ كمين بدائرة قسم أول المنصورة، باقتحام محامي له، ودهسه لضابط بالكمين عقب استيقافه لاختراقه حظر التجوال، ما تسبب في إصابة الضابط وهروب المحامي.

ونُقل الضابط لمستشفى المنصورة العام للعلاج، وتبين إصابته بجرح قطعى في الرأس، وآخر بالوجه، وسحاجات وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسم، نتيجة اصطدام السيارة به وسقوطه على الأرض.

وشكل مدير المباحث فريق بحث، وتم إعداد كمائن ثابتة ومتحركة، وتم ضبط المحامي ويدعى محمد عبد المولى جاب الله، 44 سنة، محامى حر، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة للتحقيق.

واستمعت النيابة لأقوال الضابط كريم محمد عرفة، معاون مباحث قسم أول المنصورة، والذي تعرض لواقعة الدهس، وكذلك شهود الواقعة، كما قدمت مباحث الدقهلية فيديو من كاميرات المراقبة بالمكان، يظهر فيها واقعة الدهس، وظهر بالفيديو سيارة مسرعة تصطدم بشخص وتلقيه على الأرض على مسافة بعيدة ثم يتدحرج عدة مرات بسبب شدة الاصطدام.

وأكد شهود العيان ، أن المحامي رفض تسليم رخصه للكمين بحجة أنه محام، ولا ينطبق عليه قرار حظر التجوال وأبرز لهم الكارنيه، إلا أن أفراد الكمين أكدوا له أن القرار لم يتسثن المحامين من الحظر، وطلبوا منه أن يقف جانبًا، فبدأ في تصوير الكمين بتلفيونه المحمول، وهو يهدد الكمين بمحاسبتهم على سحب رخصه.

وأوضح شهود العيان أن الأمور بدأت تتوتر، وأخذ أحد الضباط التليفون لمسح الفيديو الذي تم تصويره، وفوجئوا بركوب المحامي لسيارته وانطلق بها بسرعة، فتسبب في دهس ضابط حاول إيقافه.

ومن جانبه، نفى المحامي الواقعة، مؤكدًا تعرضه للإهانة من ضباط وأفراد الكمين رغم إبرازه لكارنيه المحاماة، وأنه أصيب بكدمة في صدره وقطع قميصه بعد أن حاول الضابط إخراجه من السيارة.

ورصدت كاميرات المراقبة مقطع فيديو صادم، أثناء هروب المحامي بسيارته من الكمين مما تسبب في إصابات بالضابط، وجاء بالفيديو سيارة تسير بسرعة جنونية، وبعد مسافة ظهر شخص يسقط أسفلها فيما جري شخصين في محاولة لإنقاذه.

وأظهرت كاميرا مراقبة أخري، الكمين وهو يقف في شارع الجمهورية بمدينة المنصورة، وسيارة تقف علي مقربة منه، ثم ركبها شخص، وحاول آخر إيقافه "ضابط الشرطة"، والذي حاول مطاردته، فركب علي مقدمة السيارة، إلا أن المقطع الأول أظهر سقوطه أسفل السيارة وهروب السائق بها.