"80 جنيه للبحث".. طلاب يتهمون أعضاء هيئة تدريس جامعات باستغلالهم

محاولات شتى خاضها بعض أعضاء هيئة التدريس في الجامعات مفادها إعداد الأبحاث العمية للطلاب مقابل أجر مادي، حسبما أكد عدد من طلاب الجامعات لـ"الوطن"، موضحين أن بعض الأساتذة أجبروهم على ذلك، والبعض الآخر عرض عليهم الفكرة فقط، رافضين ذكر أسمائهم، الأمر الذي نفاه عدد من رؤساء الجامعات، مؤكدين أنه لم يتقدم لهم أحد بشكوى بخصوص هذه الحالات، لافتين إلى أنه في حالة ثبوت قيام عضو هيئة تدريس بإعداد الأبحاث للطلاب سيتم معاقبته بالقانون.

في البداية كشفت والدة الطالب "ع. أ"، والتي رفضت ذكر اسمها، أن الهيئة المعاونة في جامعة المنيا، عرضت على الطلاب إعداد الأبحاث العلمية لهم مقابل أجر مادي مبالغ فيه، لافتة إلى أن عمداء الكليات على دراية كاملة بهذه الأمور، ولم يصدروا أي قرار يمنع ذلك.

وأضافت لـ"الوطن"، أن الأبحاث العلمية أصبحت فرصة ذهبية لاستغلال الطلاب من قبل بعض أساتذة الجامعات، مطالبة بضرورة اتخاذ موقف قانوني تجاه من يقومون بذلك.

وأكدت، أن أعضاء هيئة التدريس أكدوا للطلاب أنهم لم يقبلوا منهم أي بحث إلا بعد شراء الكتاب الجامعي، وكتابة رقم حجز الكتاب على غلاف البحث، موضحة أن بعض معيدي الكليات في الجامعة يهتمون بعمل الأبحاث للطلاب في كل التخصصات حتى لو كانت خارج تخصصهم العلمي: "فيه معيدة بتعمل كل الأبحاث في كل التخصصات للطلاب مقابل الفلوس".

من جانبها كشف طالب رفض ذكر اسمه، من كلية السياحة والفنادق بجامعة بني سويف، أن أحد المعيدين بإحدى كليات السياحة والفنادق، يعد الأبحاث للطلاب في كل التخصصات، مقابل 80 جنيها للبحث الواحد، مؤكدا على أن الطلاب تلجأ إليه للضرورة القصوى نظرا لعدم معرفتهم الكافية بأسس البحث العلمي الجيد.

وأضاف الطالب لـ"الوطن"، أنه يجب على كل الكليات تقديم شرح مبسط لكيفية عمل الأبحاث العلمية، حتى يتمكنوا من إعداد الأبحاث العلمية، وقطع الطريق على أعضاء هيئة التدريس الذين يعدوها بمبالغ مالية مرتفعة مستغلين عدم خبرة الطلاب بإعداد هذه الأبحاث.

وفي سياق منفصل أكد الطالب يسى كمال، من كلية الصيدلة بجامعة سوهاج، أنه لا يوجد إطلاقا أستاذ جامعي في الجامعة، سبق له وعرض إعداد الأبحاث العلمية على الطلاب مقابل أجر مادي، موضحا أن الكلية اهتمت بشكل كبير بشرح كيفية إعداد الأبحاث، وطرق اختيار فكرتها بشكل صحيح للطلاب.

وأضاف، أن أساتذة الكلية حريصون على متابعة إعداد الأبحاث مع الطلاب، وتقديم النصح الدائم لهم، مؤكدا على أن أعضاء هيئة التدريس بالكلية، حرصوا على تحميل نماذج علمية في كيفية إعداد الأبحاث للطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وردا على ذلك، أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، أنه في حالة مطالبة أستاذ الجامعة بإعداد الأبحاث للطلاب مقابل أجر مادي، يتم إحالته للتحقيق ومثوله لمجلس تأديب، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

وأضاف "حسن" لـ"الوطن"، أن العقوبة القانونية في مثل هذه الحالات تصل لإيقاف عضو هيئة التدريس عن العمل، مؤكدا على أن الجامعة بكل كلياتها حريصة على التواصل المستمر مع الطلاب، وتقديم الإرشادات العلمية لهم حتى يتمكنوا من إعداد الأبحاث المطلوبة بشكل صحيح.

من جانبه، كشف الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أنه حتى الآن لم يقدم أحد أي شكوى رسيمة بخصوص هذه الحالات، مؤكدا على أنه سيتم تطبيق القانون في حالة ثبوت ذلك، موضحا أن العقوبة تصل للإيقاف عن العمل، وإدارة الجامعة تتابع إعداد الأبحاث العلمية بشكل جيد.

وأوضح عبدالنبي: "الطلاب بيتكلموا على فيس بوك كتير ولم يتقدموا بشكوى رسمية لهذه الحالات والجامعة لا تدار بالفيس بوك"، مشيرا إلى أن الجامعة تدار بقوانين ولوائح.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، أصدر قرارا بوقف عضو هيئة تدريس بإحدى الكليات النظرية عن العمل لمدة شهر قابلة للتجديد، وإحالته للتحقيق وذلك لقيامه بكتابة أوراق بحثية بدلاً عن الطلاب بكليته.