المسلماني: 80% من قوة الاقتصاد الأمريكي بسبب الأبحاث العلمية

أكد الكاتب الصحفي أحمد المسلماني أن 80% من قوة الاقتصادي الأمريكي جاءت بسبب الأبحاث العلمية، والتي خرجت من الجامعات البحثية للمصانع، وتحولت لدولارات وساهمت في نشأة الاقتصاد الأمريكي.

وتحدث المسلماني خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الجامعات الأمريكية أوفدت باحثين للجامعات الألمانية وأخذوا منهم فكرة الجامعات البحثية وقاموا بتحويل جامعاتهم من جامعات دينية تتبع الكنيسة لجامعات بحثية.

وأشار المسلماني إلى أن هذه الجامعات قامت بعمل أبحاث علمية ثم طبقتها في المصانع، وتسببت في مكاسب اقتصادية كبيرة، لافتًا إلى أن الجامعات الصينية أوفدت باحثين للولايات المتحدة للتعلم في جامعاتها وحولت بعض جامعاتها لجامعات بحثية، مثل جامعة ووهان، لافتًا لوجود ثلث مليون باحث صيني في مرحلة الماجستير والدكتوراة في فروع العلم المختلفة بالولايات المتحدة الأمريكية مضيفًا: "الجامعة تعني الاقتصاد وتعني السياسة وعشان تكون قوة عظمى اقتصادية لازم تكون قوة عظمى في البحث العلمي".