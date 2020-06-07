إسرائيل تصادق رسميا على تعيين أول امرأة سفيرا لها في مصر

وافقت إسرائيل، اليوم، على تعيين أميرة أورون سفيرة جديدة لها في مصر، كأول امرأة تتولى المنصب والثانية التي تشغل ذلك المنصب في بلد عربي.

وبحسب بيان للخارجية الإسرائيلية، "صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم على تعيين أميرة أورون سفيرة إسرائيل الجديدة لدى مصر".

وأورون هي أول امرأة تخدم في هذا المنصب منذ توقيع معاهدة السلام مع مصر في 1979، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

ورحب وزير الخارجية جابي اشكنازي بالتعيين، قائلا إن "أميرة دبلوماسية متمرسة تتحلى بالمهنية ولها مكانة محترمة في السلك الدبلوماسي، وإني على ثقة بأنها ستدفع قدما العلاقات الثنائية بين دولة إسرائيل ومصر لتحقيق إنجازات كبيرة".