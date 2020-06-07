عبدالغفار: لو أجرينا مسحا عشوائيا لكورونا هنطلع حالات إيجابية مش حاسة

قال الدكتور حسام عبدالغفار أمين عام المستشفيات الجامعية، إن الدول التي تفشى فيها فيروس كورونا سيطرت عليه بالكمامات "الماسكات" وليس بإجراءات الحظر، في اليابان على سبيل المثال تعتبر من أقل الدول في عدد الإصابات والوفيات وذلك نتيجة انتشار ثقافة ارتداء الماسكات بها.

وأضاف عبد الغفار أن منظومة الصحة العالمية أوصت في بداية أزمة فيروس كورونا، أن يكون ارتداء الماسكات داخل المستشفيات فقط، لكن آخر تحديث توصيتها أثبت أهمية ارتداء الماسكات بالشارع أيضا، وبالتالي يمكن السيطرة على الفيروس من خلال ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وتابع عبدالغفار: "لو أجرينا مسحا عشوائيا هيطلع ناس إيجابية لفيروس كورونا ومش حاسين، وعملنا بالفعل مسح في قطاعات ولقينا ناس عندها إيجابي ومش حاسين، حتى الآن لم يصل العالم لعلاج، وما يجرى بعض العلاجات التي تتعامل مع الأعراض فقط".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري؛ لمناقشة مستجدات فيروس كورونا المستجد بحضور ممثلي وزارة الصحة والتعليم العالي.