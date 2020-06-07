قصف تركي يشعل حرائق في إقليم كردستان العراق

أعلنت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن حدوث حرائق هائلة في مناطق جبلية التهمت عشرات الأشجار منذ الليلة الماضية، وذلك جراء قصف مدفعي تركي عند السلسلة الجبلية الحدودية داخل إقليم كردستان العراق.

وأوضحت الوكالة العراقية، نقلا عن شهود عيان في تلك المناطق، أن الجيش التركي نفذ قصفا عنيفا على مناطق قرب قريتي سيران وميركرش في وادي برادوست، ما أسفر عن اندلاع حرائق كبيرة.

وأضاف الشهود، أن الحرائق أثارت الهلع بين القرويين وسط مخاوف من انتشار النيران الى وسط قراهم.

جدير بالذكر، أن القوات التركية تنفذ باستمرار قصفا جويا ومدفعيا لمناطق في إقليم كردستان العراق، تقول إنه يستهدف عناصر من حزب العمال الكردستاني.