رئيس البرلمان يحذر: لن نقبل بالبناء دون ترخيص

حذّر الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، من مخاطر البناء العشوائي غير المرخص.

وقال عبدالعال، إن البناء خارج الكردون في الأراضي الزراعية وغيرها مرفوض، وسيؤدي لتحول المدن والأحياء الجديدة إلى عشوائيات جديدة إذا لم نحدث التوازن المطلوب، مضيفا: "لن نقبل بالبناء دون ترخيص سواء على الأراضي الزراعية أو داخل الأحوزة العمرانية".

جاء ذلك، خلال مناقشة مجلس النواب لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكاتب لجان: "الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة" بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991.