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رئيس البرلمان يحذر: لن نقبل بالبناء دون ترخيص

كتب:

محمد طارق
04:25 م | الأحد 07 يونيو 2020
علي عبد العال رئيس مجلس النواب

علي عبد العال رئيس مجلس النواب

حذّر الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، من مخاطر البناء العشوائي غير المرخص. 

وقال عبدالعال، إن البناء خارج الكردون في الأراضي الزراعية وغيرها مرفوض، وسيؤدي لتحول المدن والأحياء الجديدة إلى عشوائيات جديدة إذا لم نحدث التوازن المطلوب، مضيفا: "لن نقبل بالبناء دون ترخيص سواء على الأراضي الزراعية أو داخل الأحوزة العمرانية".

جاء ذلك، خلال مناقشة مجلس النواب لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكاتب لجان: "الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة" بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991.