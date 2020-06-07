امتى أطلب الخط الساخن أو المساعدة بشأن كورونا؟.. "الصحة" تجيب

تواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية، متى يمكن طلب المساعدة بشأن فيروس كورونا، وفقًا لما أوضحته وزارة الصحة والسكان، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

متى يجب طلب المساعدة بشأن كورونا أو الاتصال على الخط الساخن؟

نشرت وزارة الصحة والسكان توضيحًا بشأن طلب المساعدة، عند الاشتباه في الإصابة بـ"كوفيد ـ 19"، مشيرة إلى أن أعراض كورونا متشابهة تمامًا مع أعراض البرد، أو الانفلونزا، كارتفاع درجة الحرارة والكحة وضيق التنفس، لذا يجب التزام المنزل، عند الشعور بهذه الأعراض، ويمكن الاتصال على الخط الساخن في الحالات التالية:

ـ إذا كنت مخالطًا لحالة إيجابية لتحليل فيروس كورونا، وظهرت عليك أعراض الكحة وضيق التنفس، خاصة عند ارتفاع درجة الحرارة.

ـ إذا كنت أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية، والتي تم اكتشاف وجود حالات إيجابية لتحليل فيروس كورونا بها، وظهرت عليك الأعراض.

كانت وزارة الصحة والسكان، خصصت عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" و"واتس آب" على الرقم "01553105105"، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

وكشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في وقت سابق، بدء عمل الوزارة على تجهيز 36 مستشفى، لإضافته للمستشفيات المتعاملة مع حالات فيروس كورونا المستجد، ليصبح عددها 376 مستشفى، مشيرة إلى أنّ عدد المستشفيات التي جرى تخصيصها للتعامل مع حالات فيروس كورونا، إلى جانب مستشفيات العزل، وصل حتى الآن إلى 340 مستشفى.

وأوضحت أنّ تلك المستشفيات، تضم 3539 سريرًا للرعاية المركزة، و2218 جهاز تنفس صناعيّ، إلى جانب 35152 سريرًا بالأقسام الداخلية، و125 جهاز "CT"، و643 جهاز "X RAY".