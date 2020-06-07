عبدالعال: الرئيس يتابع ملف الثانوية والامتحان هيتعمل زي الكتاب ما بيقول

قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن هناك تنسيقا على أعلى مستوى لإجراء امتحانات الثانوية العامة "زي ما بيقول الكتاب"، بشكل يضمن صحة الطلاب وتأمين مستقبل الطلاب، خصوصا أن هناك معايير عالمية خاصة بشهادة الثانوية العامة.

وأضاف عبدالعال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، أن الثانوية العامة خط أحمر، ومعني بها قبل الحكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فهذا الموضوع ليس على مستوى الحكومة فقط لكن على مستوى القيادة السياسية.

واختتم عبدالعال حديثه قائلا، ردا على مطالبة عدد من النواب بتأجيل امتاحانات الثانوية العامة: "كل الملاحظات الخاصة بالنواب سينقلها وزير شؤون المجالس النيابية لرئيس مجلس الوزراء، لكن يجب المحافظة على المعايير العالمية، حتى لا يصطدم بها الطالب عند التعامل بشهادة الثانوية العامة خارج مصر".