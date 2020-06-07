طلاب جامعة أسيوط يواصلون رفع أبحاثها إلكترونيا

يواصل طلاب جامعة أسيوط رفع أبحاثهم إلكترونياً بديل لامتحان نهاية العام في عدد من الكليات.

وأكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، تقديم كافة التيسيرات للتسهيل على الطلاب إنجاز امتحانات الفصل الدراسي الثاني لفرق النقل المختلفة وفقاً للنظام المطبق داخل كلية سواء بالامتحانات الإلكترونية أو عن طريق المشروعات البحثية.

وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى عقد ندوات إلكترونية وفيديوهات تعريفية لتوضيح سبل تفعيل الإيميل الأكاديمي وإعداد الأبحاث ورفعها على مختلف المواقع المخصصة لذلك مؤكداً على تكاتف لجهود كافة الكليات والمراكز المتخصصة داخل الجامعة من أجل الاستعدادات لإجراء امتحانات نهاية العام الجامعي الجاري 2019 / 2020 لفرق النقل بمختلف الكليات النظرية والعملية.

وفى سياق متصل، أوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن هناك إقبال طلاب الجامعة بشكل ملحوظ على رفع الأبحاث فى الكليات المقررة لها اختيار المشروعات البحثية كبديل لعقد امتحانات نهاية العام المعتادة وذلك حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "غريب" أنه تم بالفعل استقبال أبحاث الطلاب من 31 مايو الماضي ويستمر فى الفترة المعلنة حسب كل كلية ويتم استقبال الأبحاث عن طريق عدد من الرسائل المطروحة والمعلنة بالكلية والتي تتضمن كذلك المنصة الإلكترونية لجامعة أسيوط.

وذكر نائب رئيس الجامعة أنه تلقى تقريراً من الدكتور ممدوح فاروق مدير مركز نظم المعلومات بالجامعة عن حركة رفع الأبحاث إلكترونياً حيث بلغت نسبة رفع الأبحاث فى كلية الخدمة الاجتماعية فتتراوح ما بين 87 و 91% ، بينما رفع الأبحاث في كلية طب الأسنان ما بين 84 و 93% ، أما فى كلية التربية للطفولة المبكرة فلم يقل نسبة رفع الأبحاث عن 88% ووصل إلى 100% بين الفرقة الثانية بالكلية .