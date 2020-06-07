خصم 3 أيام للعاملين الممتنعين عن ارتداء الكمامة داخل جامعة أسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن البدء في تطبيق قرارها بفرض جزاءً فوريا يقتضي بخصم 3 أيام من أساسي المرتب لأي موظف أيا كانت درجته الوظيفية ولا يلتزم بارتداء الكمامة الواقية داخل المكاتب الإدارية وكافة الأماكن المغلقة طوال ساعات العمل.

وأوضح رئيس الجامعة، أن هذا القرار يأتي في ضوء حرص إدارة الجامعة على سلامة كافة المترددين عليها وتنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها كافة أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظا على الصحة العامة والحد من انتشار الفيروس وتوفير بيئة صحية وآمنة لكافة المتواجدين بها.

وأضاف "الجمال" أنه سيتم التنسيق مع الجهات المختصة والمسؤولة عن متابعة تنفيذ هذا القرار وضرورة إلزام العاملين به وتطبيق الجزاء على من يخالفه.

وكانت إدارة الجامعة قررت إلزام المترددين على الجامعة بارتداء الكمامة الواقية مع عدم السماح لغير الملتزمين بذلك للدخول من بوابة الحرم الجامعي، وهو ما يصاحبه تطبيق آلية منظمة لتوفير الكمامات بسعر جنيه واحد فقط للكمامة الواحدة لكافة المنتسبين للمجتمع الجامعي من أعضاء هيئة التدريس والعاملين من خلال منافذها الحرة والمنتشرة في كافة أنحاء الحرم الجامعي.