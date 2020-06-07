متخصص عن مواصفات الحكومة للكمامة القماش: يجب توفير الخامات لتنفيذها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، استعرض خلاله الاشتراطات الفنية لتصنيع الكمامات القماشية والمستندات المطلوبة من المصانع للحصول على الموافقة للبدء في تصنيعها.

ووفقًا لما عرضته وزيرة التجارة، هناك اشتراطات فنية لتصميم الكمامة القماشية بحيث يجب أن تغطي الأنف والفم والذقن، وهي منطقة الحماية، ويجب أن تكون من عدة طبقات بحد أدنى طبقتين، على أن يراعى إحكام المقاس على وجه المُستخدم، ويكون هناك إمكانية لتعديله (مقاس الكمامة) عند اللبس لضمان الإغلاق الكافي على الأنف والذقن والخد لضمان عدم مرور الهواء من أي من هذه الجهات محملا بالعدوى.

وأشارت وزيرة التجارة إلى أنَّه يجب أن تتوافق الكمامة القماشية مع متطلبات الاختبارات، وهي عبارة عن 6 معايير للاختبار، تتمثل فيما يلي:

1- اختبار الكفاءة بعد حد أدنى 25 غسلة لمرور جزيئات لا يتعدى حجمها 3 ميكرون.

2- اختبار الماء والسوائل لمعرفة مدى مقاومة الكمامة لتغلغل المياه.

3- اختبار نفاذية الهواء لتحديد قدرة هذا المنتج على السماح بالتنفس بسهولة من عدمه.

4- اختبار LINT لحماية مسار مجرى التنفس واستنشاق الهواء من وجود الألياف القماشية.

5- اختبار المواد الضارة بهدف الحماية من الصبغات والمواد المسرطنة، إضافة إلى الحماية من المعادن الثقيلة التي يؤدي تواجدها إلى الإصابة بالتسمم المزمن.

6- اختبار الثبات بهدف قياس أبعاد الكمامة وثباتها عند 25 غسلة بحد أدنى.

كيف يمكن اختبار نفاذية الهواء من الكمامة؟

تعليقًا على تلك الشروط التي أعلنتها وزيرة التجارة، قال المهندس علي هندي، صاحب تنفيذ وتصميم آلية عمل الكهرباء الخاصة بها بمكاينة تصنيع الكمامات في شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، إنها شروط تحتاج إلى أنواع محددة من الخامات وليس القطن العادي أو الخامات العادية المتعارف عليها لتصنيع الكممامات الطبية، خصوصا وأنه يوجد اختبار الماء والسوائل لمعرفة مدى مقاومة الكمامة لتغلغل المياه.

وأضاف هندي في تصريحات لـ"الوطن" أن الدولة عليها توضيح نوعية الخامات وتوفيرها حتى يتمكن أصحاب المصانع من تصنيع الكمامات طبقا لتلك المواصفات التي أقرتها وزيرة التجارة.

وعن اختبار نفاذية الهواء المذكور ضمن المواصفات، أوضح المهندس بشركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، أنه يمكن تطبيق ذلك الاختبار بشكل بسيط بارتداء الكمامة ووضع شعلة نار "ولاعة" أمام فم الشخص وفي حال نفخ الشخص الهواء من فمه ولم تنطفئ الشعلة ذلك يعني أنها جيدة وليست مغشوشة والعكس إذا انطفأت الشعلة يعني ذلك إلى سوء الخامة.