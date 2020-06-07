6 مميزات يجب توافرها في الكمامة القماشية.. أبرزها حد أدنى 25 غسلة

كشفت وزارة التجارة والصناعة، خلال اجتماع اليوم لرئاسة الوزراء، عن الاختبارات الفنية الواجب توافرها في الكمامات القماشية، والتي جرى اعتمادها من وزارة الصحة والسكان، وأصدّرتها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والتي تضمن أفضل وقاية من فيروس كورونا.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي، الاختبارات الواجب توافرها في الكمامة القماشية والتي تضمن جودتها، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

اختبارات كفاءة الكمامة القماشية

اختبار الكفاءة بعد حد أدنى 25 غسلة لمرور جزيئات لا يتعدى حجمها 3 ميكرونات.

اختبار الماء والسوائل لمعرفة مدى مقاومة الكمامة لتغلغل المياه.

اختبار نفاذية الهواء لتحديد قدرة المنتج على السماح بالتنفس بسهولة من عدمه.

اختبار LINT لحماية مسار مجرى التنفس واستنشاق الهواء من وجود الألياف القماشية.

اختبار المواد الضارة للحماية من الصبغات والمواد المسرطنة، ومن المعادن الثقيلة التي يؤدي تواجدها إلى الإصابة بالتسمم المزمن.

اختبار الثبات لقياس أبعاد الكمامة وثباتها عند 25 غسلة بحد أدنى.