السكة الحديد: الكمامة إجباري.. محدش هيدخل من غيرها

قال المهندس إبراهيم عيسى، رئيس الإدارة المركزية للتشغيل بالسكة الحديد، إنّ ارتداء الكمامة إجباري بين العاملين والركاب، كما أنّ الكمامات متوافرة للمواطنين الذين لا يرتدونها وتضاف على سعر التذكرة: "محدش هيدخل من غير كمامة".

وأضاف عيسى، خلال لقاء على قناة extra news، أنّ كل القطارات وعرباتها المختلفة من قطار النوم والإسباني يتم تعقيمها من الداخل والخارج بكاملها، بما فيها من كراسي ونوافذ وأرفف وأسقف وأرضيات، وبمجرد وصول القطار للمحطة ونزول الركاب منه يتم توجيهه للورش المخصصة لتجهيز وتعقيم القطارات الواردة من السفر.

وأشار إلى أنّ عملية التطهير تتم بعد انتهاء كل رحلة وعلى مدار 24 ساعة، موضحًا أنّ كل المحطات ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والمحطات الداخلية للسكك الحديد دائمًا توعي المواطنين بطريقة الوقاية من الإصابة بالفيروس، ويوجد لوحات إرشادية وتعليمات معلقة على كل الجدران.