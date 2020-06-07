المصري للشؤون الخارجية يرحب بـ"إعلان القاهرة" لإنهاء الصراع في ليبيا

رحب المجلس المصري للشؤون الخارجية، بإعلان القاهرة إنهاء الصراع في ليبيا وتوافق القادة الليبيين في اجتماعهم في القاهرة أمس السبت 6 يونيو الجاري، بدعوة من السيسي على إعلان القاهرة الذي تضمن مبادرة ليبية كأساس لتسوية الأزمة في البلد الشقيق استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة والمبادرات الدولية السابقة لاسيما مخرجات قمة برلين، التي نتج عنها حلا سياسيا شاملاً بخطوات تنفيذية واضحة، والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من صباح غد الاثنين.

وأكد المجلس، في بيان، اليوم، أنه ولنجاح المبادرة يتعين على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من جميع الأراضي الليبية وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها حتى يتمكن الجيش الوطني الليبي والأجهزة الليبية الأمنية من الاضطلاع بمسؤولياتها العسكرية والأمنية في البلاد، إلى جانب استكمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 بجنيف برعاية الأمم المتحدة.