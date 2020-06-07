مصطفى بكري: "إعلان القاهرة" ألقى بالكرة في ملعب المجتمع الدولي

أكد الكاتب الصحفي والنائب البرلماني مصطفى بكري، أن مصر بذلت مجهودت كبيرت في ملف الأزمة الليبية.

وأضاف "بكري" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن هذا المجهود تأكيد لدور مصر المحوري وحرصها على الأمن القومي الليبي، وتفاعلها مع أزمات المنطقة العربية.

وشدد على أن الأمن القومي المصري يتشابك مع الأمن القومي الليبي، مشددًا على أهمية وحدة الشعب الليبي ورغبتهم في التوصل لحل محدد، مع ضرورة وقف إطلاق النار، والتأكيد على ضرورة إبعاد المرتزقة وتفكيك المليشيات، ووضع تصور لانتخابات المجلس الرئاسي.

وأكد "بكري" أن هذه الرغبة ستصطدم مع الرغبة التركية في السيطرة على ليبيا.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدور المصري هدفه صيانة الدم الليبي، وأن يكون الدور الوطني للجيش الليبي في محاربة الإرهاب، مؤكدًا أن الكرة الآن، في ملعب المجتمع الدولي، بعدما طرحت مصر "إعلان القاهرة" نتيجة لحوار أطراف ليبية متعددة.