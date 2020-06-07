بـ 597 عضوا.. نص قانون مجلس النواب المقدم من "دعم مصر"

تقدم ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية البرلمانية، إلى مجلس النواب اليوم، بـ3 مشروعات قوانين بتعديلات "قانون الانتخابات وقانون ممارسة الحقوق السياسية وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات".

ونص مشروع قانون مجلس النواب المقدم من الائتلاف على أن يكون عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا، يجرى انتخابهم بالنظام المختلط والجمع بين نظام القائمة المغلقة والفردي بواقع 50% لكل منهما، كما نص القانون على تطبيق النسب التي نص عليها الدستور بواقع 25% للمرأة التي نصت عليها المادة 102 من الدستور، وكذلك نسب الشباب وذوي الاعاقة والمسيحين والمصريين بالخارج.

ونظمت المادة 250 من الدستور تشكيل مجلس الشيوخ، بحيث يُشكل من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضوا، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ 5 سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الـ60 يوما السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.

كما نصت المادة 102 يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد، ويشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 عاما.

ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

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كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.